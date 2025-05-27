Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2025 21:36
Sonradan engelli olan memurun tayin talebi

merhabalar arkadaşlar zabıt katibiyken unvan değişikliği sınavı ile bilgisayar teknisyeni oldum. temmuzda bir yil olacak, bu süreçte hastalandım rahatsızlandim ve engelli heyetine girerek engelli raporu aldım. raporum ile tayin talebinde bulunacağım ailemin olduğu ile gitmek için. sorum şu bağlı bulunduğum komisyon diğer talepler gibi buna bir karar verecek mi yani ihtiyacımız var gider gidemez diye yoksa dilekçemi direkt personel genel müdürlüğüne mi gönderilir. Gönderildikten sonraki süreç hakkında da tecrübesi olan bilgisi olan yardımcı olursa cok sevinirim.

Edit : Forum başlıklarını küçük harflerle açalım. 

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