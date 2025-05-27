Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
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27 Mayıs 2025 22:14
Yemekten sonra çarpıntı ve..

Herkse merhaba,

Arkadaşlar yaklaşık 3 aydır bir rahatsızlığım var.. farklı şekilde belirtiler veriyor.. iki kere ciddi anlamda nefesim kesildi ve kalbim çok hızlı çarptı.. onun dışında vücudumu sürekli rahatsız hissediyorum.. nabzım 90 ı geçmiyor tansiyon şeker..vs hepsi normal ama anlamlaştıramadığım bir rahatsızlık söz konusu.. ve her yemekten sonra nabzım hızlanıyor (ortalama 90) fakat nabız hızlanmasından ziyade bir rahatsızlık oluyor sanki.. bu konuda bir deneyimi bilgisi olan var mı.. ciddi anlamda yaşamımı etkilenmiş durumda bu rahatsızlık..

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