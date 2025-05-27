Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 22:16
Harcırah Ne Kadar
2025 Harcırah Ne Kadar Olur

pejo508
Aday Memur
27 Mayıs 2025 22:21

Memurlar netin harcırah hesaplama modülü aktif


captain42m
Şef
27 Mayıs 2025 22:21
kardeşim herkesin atandığı yer ile eski yeri arasındaki km farkına göre hesaplanıyor
Toplam 2 mesaj

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