Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 23:10
Atamada branş puanlama

İyi akşamlar herkese kem ve pöhte puanlama önemlimi yoksa personel şubemi ayarlıyor

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