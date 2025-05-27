Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2025 23:30
Danıştay İncelemede Hakkında

danıştaya yeni geldi bu ifade "incelemede"

dosyam 30 nisan 2025 günü "karar verildi" olarak yazıldı.

Danıştay ilgili daireyi arayıp sordum dosyanın durumunu onlarda "dosyanız hakkında karar verildi gerekçeli karar yazılıp imzalar atılınca yayınlanacak karar dedi"

15 gün sonra "İNCELEMEDE" yazmaya başladı o günden bugüne danıştayı çok defa aradım. durumu izah ettim. onlar hep aynı şeyi söyledi " dosyanız hakkında karar verildi. gerekçeli karar ve imzalardan sonra yayınlanacak" bu süre 1 ay 1 ay 15 gün sürüyor. bakalım 3-5 güne kararın açıklanmasını bekliyorum.

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