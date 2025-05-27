Haziran maaşı erken yatarımı mutemetliklerde çalışmalar başlmış

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Bayram Tatili HakkındaMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKurban Bayramindan önce maaşlar yatarmiEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımMayıs ayı enflasyon tahminleri ?Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıToplu Sözleşme Öncesi Önemli Gelişme
Sözlük
Son Haberler
MEM'de geçici olarak görevlendirilen atölye, laboratuvar veya meslek dersi öğretmenlerine ilave eğitim öğretim tazminatı ödenir mi?Mülki İdare Amirleri Yönetmeliğinde İlçe Sınıfları Yeniden Düzenlendi28 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif, Genel KuruldaElemansızlığa Dayanamadı: 58 Yıllık Köfteci Kepenk İndirdi
Editörün Seçimi
Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.