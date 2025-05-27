Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Mayıs 2025 23:57
Sağlık Bakanlığı Temizlik İşçisi Kura Sonuçları

merhaba arkadaşlar kaç yıldır sürekli başvuru yapıyordum sonunda bana da çıktı bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek ne zaman ne şekilde göreve başlarım maskesi tatil günleri vs hakkında detaylı bilgisi olan varsa lütfen yazsın nelere dikkat etmeliyim


iktisatmezunuyam
Memur
27 Mayıs 2025 23:58
maaşı*
Toplam 1 mesaj

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