Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 23:58
2025 genel atama ilişik kesme

ilişik kesmeler batıdan doğuya ne zaman başlar var mı belli bir tarih varsa bu tarihden önce ilişik kese bilirmiyiz


Murat1088
Aday Memur
28 Mayıs 2025 00:11

Genelde 1 Haziran ve 1 temmuz arası batı için, 1 temmuzdan ayın sonuna kadar da doğu için ilişik kesme oluyor


Elaceren44
28 Mayıs 2025 00:14

Malatya karacı subay ilişik kesme ne zaman

Murat1088, 12 saat önce

Genelde 1 Haziran ve 1 temmuz arası batı için, 1 temmuzdan ayın sonuna kadar da doğu için ilişik kesme oluyor


1sayı5-3harf
Aday Memur
28 Mayıs 2025 00:17
teşekkürler devrem
Murat1088, 12 saat önce

Genelde 1 Haziran ve 1 temmuz arası batı için, 1 temmuzdan ayın sonuna kadar da doğu için ilişik kesme oluyor


Mirzabey2535
Aday Memur
28 Mayıs 2025 01:40
1temmuz 30 temmuz doğudan batıya dönecekler içinmi devrem
Murat1088, 12 saat önce

Genelde 1 Haziran ve 1 temmuz arası batı için, 1 temmuzdan ayın sonuna kadar da doğu için ilişik kesme oluyor


bluejean
Aday Memur
28 Mayıs 2025 01:50

Haziran ayında batıdan doğuya /temmuz ayında doğudan batıya

Yani doğuya gidenler önce yerini alacak sonrasında doğudakileri gönderirler. Genelde bu şekilde ama takvim açıklanır yakında

Mirzabey2535, 10 saat önce
1temmuz 30 temmuz doğudan batıya dönecekler içinmi devrem
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