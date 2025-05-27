Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2025 23:58
2025 ilişik kesme hakkında bilgi
ilişik kesmeler batıdan doğuya ne zaman başlar var mı belli bir tarih varsa bu tarihden önce ilişik kese bilirmiyiz

Murat1088
Aday Memur
28 Mayıs 2025 00:11

Genelde 1 Haziran ve 1 temmuz arası batı için, 1 temmuzdan ayın sonuna kadar da doğu için ilişik kesme oluyor

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