Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 00:51
Polsan kredi limitleri

Üyelik Süresi:

6 ay- 3 yil arasi 3 yil - 5 yil arasi 5 yil- 10 yil arasi 10 yil ve üzeri

Limitler:

150.000 TL 200.000 TL 250.000 TL 300.000

Üyelik süresine göre verilen bu komik rakamlar neden kimseyi rahatsız etmiyor.Neden konuşulmuyor.

Zorunlu üyelerin zaten çıkamadığı sonradan üye olanlarından 3 yıl mecburi üye oldukları bir sistemde 3 yıl boyunca 150 bin limit olması yeterince rahatsız edici bir durum değilmi.

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