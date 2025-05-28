Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


28 Mayıs 2025 00:52
E devlette askerlik süresi bitince memur olmak

E devlette askerliğime 16 gün kaldığı yazıyor. Son sağlık bakanlığı atamasında atandım, şu anda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının bitmesini bekliyorum, ondan sonra 15 gün içinde belge teslim etmemizi isteyecekler. Büyük ihtimal belge teslim ederken 16 günlük süre bitmiş olacak. Bu durumu askerlik şubesine sordum ve süre bitince yoklamaya tabii olacağımı ve aralığa kadar memur olabileceğimi söyledi ama pek güvenemedim. Sizce bir sıkıntı çıkar mı? Aranızda başına gelen var mı?

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