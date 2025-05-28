Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


28 Mayıs 2025 01:06
suriye görev gücü hemşire maaşları ?
Arkadaşlar türkiyeden suriyeye görevlendirmeyle giden bir hemşire tr maaşına ek alıyor mu ne kadar alıyor ödemeler nasıl bilgisi olan yazabilir mi tr de ham maaş +teşvik+ ek mesai +taban ödeme alınıyor. suriyeye gidince ekstrası oluyor mu bilgisi olan yazabilirse sevinirim

Çok Yazılan Konular

Polis Eş DurumuAynı Bakanlık Eş DurumuTayin DurumuSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)Yolluk Parasıİl Dışı Atama Haziran İlk Hafta BaşlamalıBilgisayar Programcısı Mezunu Sağlık Bakanlığına Tekniker Olarak Atanırmıİl İçi Görevlendirme Hk.Gündüz Mesai Saatleriİl İçi Tayin

Sözlük

malaki 2 kredi borcu olmayan bizi anlayamaz 1 şu an çalan şarkı 7 kısmen doğru 2 kadınlarda evde kalma yaşı 7 sözlükteki bay yazarlar 3 tekerleğin değmediği yer 5 kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 1 mısır piramitleri 1 ayrılıkların sosyal medyadan duyurulması 4

Son Haberler

MEM'de geçici olarak görevlendirilen atölye, laboratuvar veya meslek dersi öğretmenlerine ilave eğitim öğretim tazminatı ödenir mi?Valilik ve Üst Kademe Kamu Yöneticiliği Atamalarına İlişkin Kararlar Resmi Gazete'deMülki İdare Amirleri Yönetmeliğinde İlçe Sınıfları Yeniden Düzenlendi28 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif, Genel Kurulda

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.