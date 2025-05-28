suriye görev gücü hemşire maaşları ?

Arkadaşlar türkiyeden suriyeye görevlendirmeyle giden bir hemşire tr maaşına ek alıyor mu ne kadar alıyor ödemeler nasıl bilgisi olan yazabilir mi tr de ham maaş +teşvik+ ek mesai +taban ödeme alınıyor. suriyeye gidince ekstrası oluyor mu bilgisi olan yazabilirse sevinirim

Arkadaşlar türkiyeden suriyeye görevlendirmeyle giden bir hemşire tr maaşına ek alıyor mu ne kadar alıyor ödemeler nasıl bilgisi olan yazabilir mi tr de ham maaş +teşvik+ ek mesai +taban ödeme alınıyor. suriyeye gidince ekstrası oluyor mu bilgisi olan yazabilirse sevinirim