Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Mayıs 2025 07:26
Ek ders

Ek ders ücreti en az 250tl olmamalı.140tl nedir Ek ders için?yol parası bile değil.O zaman az çalışan karda.Eskiden böyle değildi hiç olmazsa çalıştığınızı karşılığını alıyorduk. Çalışmamak daha iyi.

Çok Yazılan Konular

ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)1. sınıfta sınıf değişikliği İl içi yer değiştirme İptal talebi.Kurban bayramı tatili uzar mı?Ek ders bayramdan önce yatar mı?Engelli öğretmenin tek seferlik yer değiştirme talebi.İl içi/İl Dışı Tayin Güncel NormlarıYıl sonu semineriBelletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.Bağcılar Promosyon Yattı mı?

Sözlük

kadın bayan gerilimi 5 memurlar net sözlüğün memurlar gibi erken uyuması 1 sordum sarı çiçeğe 3 Uzay zaman bükülmesi 4 iran filmleri 10 erkeklerde evde kalma yaşı 4 Y kuşağı 2 evli kadınların artık kızlık soyadlarını kullanmaları 2 bilezik isteyen gelinin yarım altını beğenmemesi 2 Mn radyo 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gittiTikTok'ta yapay zeka ile üretilmiş yeni dolandırıcılık yöntemi9 İlde Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 144 GözaltıVergi Denetim Kurulu 10 Bin Mükellefi Yakından İzliyorŞanlıurfa'da Polisle Silahlı Çatışma: Zanlı Yaralı Yakalandı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.