Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Mayıs 2025 08:42
Ek ders ücreti 350 tl olmalı.

Ek ders ücreti 350 TL olmalı.eskiden Ek dersin bi anlamı vardı, şimdi h8cbir anlamı yok.Neden insanlar fazla derse girsin ki?


Kagiş
Müsteşar
28 Mayıs 2025 10:24

Puhahaha!)) Yahu hocam benim eşim profesör ve bir saatlik ek ders ücreti bürüt 310 lira iken net 250 lira civarı alıyor! Biz öğretmenlerin ek ders ücretini 350 lira yaparlarsa üniversitedeki doçent ve profesörlerin ek dersinin 700-800 lira olması gerekir! Bunu yaparlar mı hiç!? Keşke ama mümkün değil!


bulaşşıkk
Şef
28 Mayıs 2025 11:19

Haklı talebe at gibi kişneyerek tepki verirsen yapmazlar tabii.

Kagiş, Dün

Puhahaha!)) Yahu hocam benim eşim profesör ve bir saatlik ek ders ücreti bürüt 310 lira iken net 250 lira civarı alıyor! Biz öğretmenlerin ek ders ücretini 350 lira yaparlarsa üniversitedeki doçent ve profesörlerin ek dersinin 700-800 lira olması gerekir! Bunu yaparlar mı hiç!? Keşke ama mümkün değil!


hocam69
Genel Müdür
28 Mayıs 2025 11:29

Derse giren ve girmeyen herkes ek ders alırsa ücretler de sembolik olur. Muslukçu bile çalışmıyor.


albatros52
Memur
28 Mayıs 2025 12:45
Yanlış baştan yapıldı. Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik işleri bozdu. Ek ders maaşa giydirildi. Ortalama 24 saat derse giren bir Uzman öğretmen nöbet vs dahil 4 hafta 9.000 TL ek ders alıyor. Bütün Öğretmenler normal 48.000 maaş alıp ek ders 2 katı olsa uzmanlık ile aynı hesaba gelecek. Daha dengeli bir ek ders ve maaş politikası olacaktı.

00asude
Aday Memur
28 Mayıs 2025 13:14

girme sende


Ehil3
Aday Memur
28 Mayıs 2025 13:34

Maaşla orantısız hale geldi


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
28 Mayıs 2025 14:04

Uzman ve başögretmenlik tazminatını çoğu ülkeden daha az miktarda alıyoruz.Artık gözünüzü dikmeseniz tazminatımıza.

albatros52, Dün
Yanlış baştan yapıldı. Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik işleri bozdu. Ek ders maaşa giydirildi. Ortalama 24 saat derse giren bir Uzman öğretmen nöbet vs dahil 4 hafta 9.000 TL ek ders alıyor. Bütün Öğretmenler normal 48.000 maaş alıp ek ders 2 katı olsa uzmanlık ile aynı hesaba gelecek. Daha dengeli bir ek ders ve maaş politikası olacaktı.

yldzhmt
Şube Müdürü
28 Mayıs 2025 14:16

Adam bir talepte bulunmus kendince dalga geciyorsun. Bizie ne senin esinin aldigindan. Millet hakli talebini dile getiriyor. Gun boyu nobet tut 300-350 tl arasi ekders al. Mantikli mi bu.

Kagiş, Dün

Puhahaha!)) Yahu hocam benim eşim profesör ve bir saatlik ek ders ücreti bürüt 310 lira iken net 250 lira civarı alıyor! Biz öğretmenlerin ek ders ücretini 350 lira yaparlarsa üniversitedeki doçent ve profesörlerin ek dersinin 700-800 lira olması gerekir! Bunu yaparlar mı hiç!? Keşke ama mümkün değil!


ALİYAS
Daire Başkanı
28 Mayıs 2025 18:28
eşimmşn profösör olduğunu ve net 250 tl alfığını söyleyen sizce doğru mu söylüyor. benimde dayı oğlumun komşusunun çalıştığı iş yerindeki çsycısının dördüncü göbekten kuzeni profösörlük ve saati net 967 tl imiş...

Ehil3
Aday Memur
28 Mayıs 2025 22:04

140 tlye gülmüyor akadas da 350 tlye gülüyor.Ne denir buna?ağlanacak halimize gülüyoruz mu?


Ulubahtlı07
Memur
28 Mayıs 2025 22:11
hava atacak ya iste yer arıyor. kendisi prof. olsa cakasından gecilmezmis.
Ehil3, 4 saat önce

140 tlye gülmüyor akadas da 350 tlye gülüyor.Ne denir buna?ağlanacak halimize gülüyoruz mu?


ekpss3347
Şef
28 Mayıs 2025 23:29
Bundan yaklaşık 10 yıl önce azami ders alan bir öğretmen neredeyse 2 maaş veya 5 asgari ücrete yakın alırdı. Şimdi o kadar ücret alacak olsa, ilk meslektaşı sırtından bıçaklar. Sade vatandaş zevkine rastgele okula dalıp öğretmen döver herhalde. Bu memlekette herkes bir birini dibe çekme peşinde. Konuya gelince, ek ders ücreti maaş üzerinden saat ücretini hesaplayınca normal ders ücretinin 2 katı olmalı. Maaş karşılığı ise sabitlenmeli. 15, 18, 20 diye ayrım olmamalı.

black1923
Aday Memur
29 Mayıs 2025 00:23

Ben hatta da 30 saat derse giriyorum. Her gün okuldayım. Okula 3 gün gelen öğretmen arkadaşımla aramızdaki maaş farkı çok az. Ek ders ücretleri gerçekten çok düşük. Göreve başladığım dönemlerde ek ders ücretleri daha anlamlıydı.


black1923
Aday Memur
29 Mayıs 2025 00:25

Maalesef

Ehil3, 4 saat önce

140 tlye gülmüyor akadas da 350 tlye gülüyor.Ne denir buna?ağlanacak halimize gülüyoruz mu?

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