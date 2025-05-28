Ek ders ücreti 350 tl olmalı.

Yanlış baştan yapıldı. Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik işleri bozdu. Ek ders maaşa giydirildi. Ortalama 24 saat derse giren bir Uzman öğretmen nöbet vs dahil 4 hafta 9.000 TL ek ders alıyor. Bütün Öğretmenler normal 48.000 maaş alıp ek ders 2 katı olsa uzmanlık ile aynı hesaba gelecek. Daha dengeli bir ek ders ve maaş politikası olacaktı.

Yanlış baştan yapıldı. Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik işleri bozdu. Ek ders maaşa giydirildi. Ortalama 24 saat derse giren bir Uzman öğretmen nöbet vs dahil 4 hafta 9.000 TL ek ders alıyor. Bütün Öğretmenler normal 48.000 maaş alıp ek ders 2 katı olsa uzmanlık ile aynı hesaba gelecek. Daha dengeli bir ek ders ve maaş politikası olacaktı.