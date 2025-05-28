Ek ders ücreti 350 tl

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)1. sınıfta sınıf değişikliği İl içi yer değiştirme İptal talebi.Kurban bayramı tatili uzar mı?Ek ders bayramdan önce yatar mı?Engelli öğretmenin tek seferlik yer değiştirme talebi.İl içi/İl Dışı Tayin Güncel NormlarıYıl sonu semineriBelletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.Bağcılar Promosyon Yattı mı?
Sözlük
gülen'e destek verenlerin tavır değiştirmesi 2 Yağmurlu bir havada yapılabilcekler 9 uranyum 1 einstein'ın formülü yanlış diyen türk mühendis 1 tekerleğin değmediği yer 5 çay bardağının içine düşen bisküvi parçası 5 Ceren kız der ki. 3 hafta içi işe geç kalma bahaneleri 1 erkeklerde evde kalma yaşı 4 filistin 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.