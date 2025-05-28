Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Mayıs 2025 08:42
Ek ders ücreti 350 tl

Ek ders ücreti 350 TL olmalı.eskiden Ek dersin bi anlamı vardı, şimdi h8cbir anlamı yok.Neden insanlar fazla derse girsin ki?

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