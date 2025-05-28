Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Mayıs 2025 09:13
2025 İl dışı Atama Başvuruları..

Başvurular kaç gibi başlar sizce arkadaşlar Saat 18.00 bulur mu?


bahçesaray
Şef
28 Mayıs 2025 09:25

Bunu yapacak kişi daha masasına oturmamış...


Umut8421
Aday Memur
28 Mayıs 2025 10:17

haklısınız hocam önce çayını kahvesini içsin işi çok zor çünkü bir tuşa basmak ve dosya yükleme kolay değil..çok zaman gerekiyor!

bahçesaray, 3 saat önce

Bunu yapacak kişi daha masasına oturmamış...


deketelaere
Aday Memur
28 Mayıs 2025 10:33
16.55 te açılır başvuru ekranı

BuAşkFazlaSana
Şef
28 Mayıs 2025 11:16

İlk gün her zamanki gibi boşa gider.


KARATEPE84
Aday Memur
28 Mayıs 2025 11:23

Herşey boş


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
28 Mayıs 2025 11:52

açıldı bakabilirsiniz, kontenjanları hiç bu kadar kötü görmemiştim, sıra tayininde bekleyen okulları açmamışlar belli ki


bulaşşıkk
Şef
28 Mayıs 2025 12:06

Açılmıyor. Hemen çöktü heralde. Yıl oldu 2025 hala bi sistemi düzeltemediler.

Ahmet Kaleli, 17 dk. önce

açıldı bakabilirsiniz, kontenjanları hiç bu kadar kötü görmemiştim, sıra tayininde bekleyen okulları açmamışlar belli ki

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