KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


28 Mayıs 2025 09:19
657'den KİT'e Geçiş Kıdem Sayılması

Merhabalar. Bir kamu kurumunda uzman yardımcısı (2024 girişliyim) olarak

çalışıyorum. Bir KİT'e uzman yardımcısı olarak geçeceğim. Şu anki

kurumumda uzman yardımcılığı sürecimin 1. yılını doldurdum ve geriye 2

yılım kaldı. Geçtiğim KİT'te uzman yardımcılığı süreci sıfırdan mı

başlar yoksa bu 1 yılım sayılıp orada uzman yardımcılığını 2 senede

alabilir miyim? (Aslında bana sıfırdan başlar gibi geliyor ancak hazine

maliyeden TPAO'ya geçen birinin 1 yılda uzmanlığını aldığını gördüm o

sebeple soruyorum.) Teşekkürler.

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