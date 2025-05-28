Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 10:12
İstihdam Formu İle Alakalı

Arkadaşlar şarka tayin oldum, ilçelerden birinde görev yapmak istiyorum, istihdam formu nasıl dolduruluyor, şu şu şu ilçelerden uygun görülen birinde çalışmak istiyorum yazmak yeterli mi, var mı yardımcı olabilecek ?


gulyabani.10
Aday Memur
28 Mayıs 2025 10:27
abi siz nasıl polis oldunuz ya?

swat3410
Editor
28 Mayıs 2025 10:28

https://forum.memurlar.net/konu/2578684/atama-istihdam-formu-hakkinda.html

https://forum.memurlar.net/konu/2565403/istihdam-formu.html

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