Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 10:17
Bilsem mazeret ataması

Merhaba kizim bilseme gidiyor mazeret gosterik istedigimiz bilsem bulunan yere gidebilirmiyiz bilgisi olan varsa yardimci olurmu


Solotürk0123
Aday Memur
28 Mayıs 2025 10:55
Zor
Toplam 1 mesaj

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