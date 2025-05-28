Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


28 Mayıs 2025 10:48
PTT Promosyon 2025 Yılı Tahminleri

PTT Ailesinin güzide ve kıymetli çalışanları. 2025 yılı promosyon ödemesi ne kadar olur? Burdan alınan duyumları paylaşalım.Şuan halihazırda süreç devam ediyor.

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