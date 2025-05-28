Eş durumundan mazeret atamasında eşin bulunduğu ilçeye atanma

Eş durumundan il dışına (batıdan batıya) atamam çıktı, eşim 3+1 sözleşmeli memur ve 2.yılında, ben polis memuruyum, eşimin bulunduğu ilçeye gönderirler mi beni? Bu neye göre belirleniyor? en yakın ilçe 66km uzaklıkta.

Eş durumundan il dışına (batıdan batıya) atamam çıktı, eşim 3+1 sözleşmeli memur ve 2.yılında, ben polis memuruyum, eşimin bulunduğu ilçeye gönderirler mi beni? Bu neye göre belirleniyor? en yakın ilçe 66km uzaklıkta.