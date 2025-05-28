Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 11:24
Eş durumundan mazeret atamasında eşin bulunduğu ilçeye atanma
Eş durumundan il dışına (batıdan batıya) atamam çıktı, eşim 3+1 sözleşmeli memur ve 2.yılında, ben polis memuruyum, eşimin bulunduğu ilçeye gönderirler mi beni? Bu neye göre belirleniyor? en yakın ilçe 66km uzaklıkta.

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