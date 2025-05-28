Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


28 Mayıs 2025 11:52
Kamu işçisi olmak mı 399 sözleşmeli olmak mı daha iyi sizce?

merhaba

Mühendis olarak BOTAŞ, TPAO vs kamu işçisi olarak alan kurumu mu tercih ederdiniz yoksa 399 sözleşmeli olmayı mı? (Kamu işçisi başka şehirde, 399 kendi şehrinizde)

Kamu işçisi konusunda tek korkum özelleşme durumunda havuz hakkının, nakil hakkının olmayışı...

Ayrıca sizce maaş olarak çok fark eder mi? TPAO/BOTAŞ'da 399'a göre daha fazla mı alınır yoksa zaten başka şehir olduğu için kira vs giderler gidince hemen hemen aynı mı olur?

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