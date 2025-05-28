Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Mayıs 2025 12:09
Arefe gününde süt izni
Merhaba arkadaşlar. Arefe gününde süt iznini nasıl kullanacaksınız? Kimi yerde günlük olduğu için 3 saat kimi yerde gün yarım olduğu için izin de yarısı kullanılır denilmiş. Mevzuatta bisey bulamadım.

bahçesaray
Şef
28 Mayıs 2025 12:39

her zaman hangi saatte kullanıyorsa , o zaman


farkimizolmali
Aday Memur
28 Mayıs 2025 12:44
Arefe günü ilk günü
bahçesaray, 2 saat önce

her zaman hangi saatte kullanıyorsa , o zaman


bahçesaray
Şef
28 Mayıs 2025 13:41

sizin verdiğiniz dilekçe önemli, orada yazan saat

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)1. sınıfta sınıf değişikliği İl içi yer değiştirme İptal talebi.Kurban bayramı tatili uzar mı?2025 İl dışı Atama Başvuruları..Ek ders bayramdan önce yatar mı?Ek ders ücreti 350 tlEngelli öğretmenin tek seferlik yer değiştirme talebi.İl içi/İl Dışı Tayin Güncel NormlarıYıl sonu semineri

Sözlük

namağlup 2 Y kuşağı 2 çocukluk oyunları 2 Uzay zaman bükülmesi 4 gelmeyecek birini umutla beklemek 2 Ceren kız der ki. 3 1 Günün 86400 Saniye etmesi 4 Giyim tarzı 3 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 3 fetöcülük yöntemdir 6

Son Haberler

Diyanet'ten Hac Organizasyonu: 4 Bin 91 Kişilik Ekip ve Yeni Tedbirler407 mahalle ve köyde 1 Haziran'da sandığa gidilecekGaziantepli Baklavacılarda Bayram Yoğunluğu İki Katına Çıktıİstanbul'da 2.922 Tarihi Eser Kaçakçılığı OperasyonuGüngören'deki Patlamada Gazetecilere Saldırı: Bir Yaralı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.