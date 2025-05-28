Arefe gününde süt izni

Merhaba arkadaşlar. Arefe gününde süt iznini nasıl kullanacaksınız? Kimi yerde günlük olduğu için 3 saat kimi yerde gün yarım olduğu için izin de yarısı kullanılır denilmiş. Mevzuatta bisey bulamadım.

Merhaba arkadaşlar. Arefe gününde süt iznini nasıl kullanacaksınız? Kimi yerde günlük olduğu için 3 saat kimi yerde gün yarım olduğu için izin de yarısı kullanılır denilmiş. Mevzuatta bisey bulamadım.