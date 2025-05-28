Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 12:44
diyarbakir 2025 atama

Merhaba 16. Tercihim Diyarbakır çıktı bu konuda bilgi vermek isteyen varsa yazabiilir misiniz Teşekkür ederim


swat3410
Editor
28 Mayıs 2025 12:48

https://forum.memurlar.net/konu/2583276/diyarbakir-2025-atama.html

https://forum.memurlar.net/konu/2565234/diyarbakir-2024-atama.html

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