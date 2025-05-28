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28 Mayıs 2025 12:46
Persler Mısırlılar ile savaşta canlı kedileri siper olarak kullanmış.

Eski Mısır'da kediler evcilkestirilfikten sonra yasa cikmis


gazanya
Daire Başkanı
28 Mayıs 2025 12:48

Yasaya göre Mısır'da kedi öldürmenin cezası idammis.


gazanya
Daire Başkanı
28 Mayıs 2025 12:50

Persler bunu biliyorlsrmis.


gazanya
Daire Başkanı
28 Mayıs 2025 12:54

Uyanık Persler,Misirlilarla savaşırken yanlarında canlı evcil kedi getiriyorlarmis .Ve kedileri siper olarak kullanıyorlar mış.

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