KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Mayıs 2025 12:48
Gazi muhasebe öğretmenliği mezunu Sınava Girecek Olan

Gazi muhasebe öğretmenliği mezunu atanmayan kaldı mı ? Artık iktisat, maliye, muhasebe gibi bölumlerden mezun olarak formasyon alanlara sıra geldi mi?

Bölüm kapatılalı 17-18 yıl.oldu hala giriyorlar mi sinava?

Bu konuda nereden bilgi alabiliriz?

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