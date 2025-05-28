Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Mayıs 2025 13:15
2.il dışı 2025

Her sene oluyor bu sene de olur mu arkadaşlar sizce?


öğretmen-özlm
Aday Memur
28 Mayıs 2025 13:30

4440632 mebim numarasını arayıp 2.il dışı için istek de bulanabiliyorsunuz

Toplam 1 mesaj

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