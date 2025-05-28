Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


28 Mayıs 2025 13:46
Giyim Yardımı Bilmecesi ?

Herkese selamlar. Geçen haberlerde verilen giyim yardımlarının iptal edilip Danıştay kararıyla geri iade edilmesi yada bir kısmının geri ödenmesi şeklinde bir konu geçti. Hatta emsal olarak D.S.İ. den başlandığı söylendi. Ama şöyle bir durum var bakanlıklarda hala bu durum devam ediyor..? Totem kart dağıtılmaya başlanmış ama tutarlar arasında çokca farklar mevcut. UAB=47500 Tarım=10000 vs gibi bu neye göre belirleniyor ve neden böyle farklar var? Ayrıca bu kartlar madem iptal edildi hala neden devam ediliyor ? Sonradan bu ücretleri bizden geri alacaklar mı ?

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