Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Mayıs 2025 13:53
Kurban bayramı tatili

Tatil uzatılacak mı? Ne zaman belli olur. Maaşlar erken yatar mı mutemet arkadaşlar ne düşünüyor


keriminho86
Şef
28 Mayıs 2025 13:58

Maaşlar erken yatmaz. Kurban bayramı tatili de büyük ihtimalle uzamayacak.


E.Kayı Han
Editor
28 Mayıs 2025 14:06

İlk sorunuza cevabı Fahrettin Altun zaten geçen hafta verdi. Kurban bayramı tatili uzatılmayacak dedi. Maaşların erken yatması hususunda da bir çalışma yok.


Smy-rna
Aday Memur
28 Mayıs 2025 14:32

Kabine toplantısı ne zaman olucak bir sürpriz olabilir diyorlar

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