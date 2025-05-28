Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


28 Mayıs 2025 15:22
duz memurun ikinci gorev kapsaminda muhendis olarak gorevlendirilmesi

HERKESE İYİ GÜNLER DİLİYORUM. BELEDİYEDE DÜZ MEMUR KADROSUNDA ÇALIŞMAKTAYIM . AYNI ZAMANDA MÜHENDİSLİK BİTİRDİM . BOŞ KADRO OLDUĞU İÇİN MÜHENDİSLİK KADROSUNA İKİNİCİ GÖREV KAPSAMINDA GÖREVLENDİRME ALDIM . BU DURUMU DAHA ÖNCE YAŞAYAN VARMI. ARTILARI EKSİLERİ VARMI. MAAŞ OLARAK DEĞİŞEN BİR DURUM VARMI.

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