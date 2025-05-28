Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


28 Mayıs 2025 15:46
PTT AŞ de Yeniden Yapılanma

Son aylar da PTT de bölge olma ve küçülme ile birlikte 399 sayılı KHK ile çalışanların başka kurumlara geçişi ile ilgili çalışma başlatıldığı bilgisi konuşulmaya başlandı. Haberin doğruluğu hakkında bilgisi olan var mı?

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