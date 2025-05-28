Gülhide Şirinova'nın muazzam muvaffakiyeti

Henüz otuz dört yaşındaki Taşkentli Gülhide Şirinova, doğuştan gelen bir rahatsızlığa, serebral palsiye rağmen hayata sımsıkı sarılmış, öğrenme aşkıyla dolu bir ferttir ve bilhassa Türk diline karşı derin bir sevgi beslemektedir. TamgaTürk Haber Sitesi'nin 8 Nisan 2025 tarihli neşriyatında da belirtildiği üzere, Gülhide'nin hikâyesi, engellerin azim ve gayretle aşılabileceğine dair kuvvetli bir misal teşkil etmektedir.

Türkçeye olan muhabbeti sayesinde kısa zamanda mühim bir muvaffakiyet elde eden Gülhide, dil öğrenme vetiresinde Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi'nden Şahine İbrahimova'dan hususi dersler alarak yalnızca altı ay gibi kısa bir müddette bu dili öğrenmekle kalmamış, aynı zamanda Özbeklere Türkçeyi öğretmek maksadıyla "Gül Türkçesi" namını verdiği mücmel bir ders kitabı telif etmiştir. Özbekçe ve Rusça izahlarla zenginleştirilmiş bu pratik kaynak, başlangıç seviyesindeki talebelere Türkçenin temel dil bilgisi kaidelerini ve gündelik konuşma lisanını kolaylıkla öğrenme imkanı sunmaktadır. Pek çok misal cümle ve alıştırmalarla takviye edilen "Gül Türkçesi", Gülhide'nin "Türkçeyi çok sevmesi" saikiyle vücuda gelmiştir. Şirinova, bu kıymetli eserinin bir nüshasını Türkiye Büyükelçiliği'ne takdim eylemiştir.

Gülhide'nin öğrenme şevki yalnızca Türk diliyle mahdut değildir. 28 Ocak 1991 Taşkent doğumlu olan Şirinova, muhtelif tahsil sahalarında da kendini inkişaf ettirmiştir. Şarkşinaslık Üniversitesi'ndeki Türkçe dil kursunun akabinde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık tahsili görmüş ve halihazırda Taşkent Beynelmilel Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tahsiline devam etmektedir.

Çalışma hayatında da faal bir rol üstlenen Gülhide, muhtelif sektörlerde çeşitli vazifelerde bulunmuştur. "Sun Travel"da Asistan ve Reklam Müdürü, UCELL'de Veritabanı Giriş Operatörü ve Altem Piling Soil Technologies'de Sosyal Reklam Müdürü olarak çalışmıştır. 2016 senesinde UCELL tarafından "Senenin En Çalışkan İşçisi" mükafatına nail olması, onun azimli ve fedakarane çalışma prensiplerinin bir nişanesidir.

Orta derecede serebral palsi ile yaşamasına rağmen "kolay öğrenen, hassas, girişken ve neşeli" şahsiyetiyle temayüz eden Gülhide, ana dili Özbekçenin yanı sıra Rusçayı (C1 seviyesinde) ve Türkçeyi (B2 seviyesinde) akıcı bir surette konuşabilmektedir. Ayrıca Windows, Excel, MS Office, Photoshop, SQL ve Canva gibi çeşitli bilgisayar programlarına vukufiyeti, onun çok yönlülüğünü ve üretkenliğini teyit etmektedir.

Gülhide Şirinova, yalnızca bir dil gönüllüsü ve yazar değil, aynı zamanda hayata karşı duruşu, azmi ve muvaffakiyetleriyle bir hayat mücadelesi kahramanıdır. Kendi ifadesiyle, "Ben engelli değilim. Ben bir insanım. Sadece yolum biraz daha uzun. Ve zaferlerim biraz daha kıymetli." Onun hikayesi, noksanlara değil kalplere odaklanmanın ve her ferdin kabul görmeyi hak ettiğine inanmanın ehemmiyetini kuvvetli bir şekilde vurgulamaktadır.