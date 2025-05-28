Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


28 Mayıs 2025 16:26
4A dan 4B ye geçiş (aday memur)
arkadaşlar aday memurken 4a dan istifa edip farklı bir kpss puanı ile sözleşmeli (4B)sağlık teknikerligine geçis yapabilir miyim

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