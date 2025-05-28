Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Mayıs 2025 16:41
Yıllık izinde iken rapor almak

Yıllık izindeyken rapor aldım. Raporlu günler yıllık izinden düşüyor mu. Bunun için dilekçe mi yazmam gerekiyor


İzmirli-Ali35
Aday Memur
28 Mayıs 2025 16:50

Yıllık izninizden kalan günlerinizi rapor sonunda kullnamaya devam edebilirisiniz. Mesela 15 gün yıllık izin aldınız. 12. günde hastalandınız ve doktordan 20 gün rapor aldığınızda . ropurun bittiiği güne kalan izniniz olan 3 günü ekleyip. mesaiye başlama tarihinizi belirlersiniz


Smy-rna
Aday Memur
28 Mayıs 2025 16:59

Ben kalan yıllık iznimi daha sonra kullanmak istiyorum daha sonra kullanamaz mıyım

İzmirli-Ali35, 32 dk. önce

Yıllık izninizden kalan günlerinizi rapor sonunda kullnamaya devam edebilirisiniz. Mesela 15 gün yıllık izin aldınız. 12. günde hastalandınız ve doktordan 20 gün rapor aldığınızda . ropurun bittiiği güne kalan izniniz olan 3 günü ekleyip. mesaiye başlama tarihinizi belirlersiniz


İzmirli-Ali35
Aday Memur
28 Mayıs 2025 17:01

rapor bitiminde mesaiye başladığınzıda müdürlüğünüze dilekçe vererek kullanmadığınız kaç gün izniniz kaldı ise silinmesini talep etmeniz gerekli

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