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28 Mayıs 2025 17:05
bir zamanlar popmundo(popomundo) diye bir oyun vardı...

biz o zamanlar tee unideydik. dünya şehirlerine gider teker teker konser verirdik... heavy metal grubumuz vardı çok güzel zamanlardı ya. ey gidi gençliğim. shjhsjhjfhasjd :D:d:D


Looks That Kill
Aday Memur
28 Mayıs 2025 17:05

var mı oynamış olan veya hala oynayan....

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