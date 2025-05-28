Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 17:07
Hakkari 2025 Atama

Arkadaşlar iyi günler Hakkari iline tayinim çıktı. 3. Şarkım. Hakkari hakkında genel hatlarıyla bilgi verebilecek arkadaşlar var mı? Özellikle ev, okul, sağlık vb. Konularda bilgisi olan paylaşabilir mi?

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