Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


28 Mayıs 2025 17:13
Sürekli İşçi işe başlama tarihi

sürekli işçiler tahminin ne zaman başlar işe

bir önceki alımda 3 nisan 2024 te kura çekilmiş 25 kasım 2025 te evraklar istenmiş. aynı durum yaşanır mı.

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