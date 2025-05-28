Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 17:27
Ankara 2025 Atama
Emniyet Müdürlüğü Atama

Cergutay
28 Mayıs 2025 17:28
Ankara'nın hangi ilçeleri kira , eğitim ve çalışma bakımından uygun

Weareclean
Aday Memur
28 Mayıs 2025 17:53

Senin beklentin önemli,eğitim konusunda sonuçta buyuksehir her türlü okul imkanı var,merkez ilçeler mi düşünüyorsun dış ilce mi branşın var mi esin çalışıyor mu bu tür bilgileridr yazarsan yardımcı olmaya calisayim


Cergutay
28 Mayıs 2025 18:09
Trafik Tescil denetleme de çalışıyorum muhtemelen trafik olacak eşim çalışmıyor

Cergutay
28 Mayıs 2025 18:11
Merkez ilçe
Weareclean, 2 saat önce

Senin beklentin önemli,eğitim konusunda sonuçta buyuksehir her türlü okul imkanı var,merkez ilçeler mi düşünüyorsun dış ilce mi branşın var mi esin çalışıyor mu bu tür bilgileridr yazarsan yardımcı olmaya calisayim


Weareclean
Aday Memur
28 Mayıs 2025 19:08

Bir trafikcinin en son çalışmayı isteyeceği il Ankaradir bence.malum bürokrasi şehri ve güzergah bitmez sabit görevleri bitmez kazası bitmez Allah yardımcın olsun.trafikciler için merkeze yakın dış ilçeler bence en mantıklısı

Cergutay, 2 saat önce
Trafik Tescil denetleme de çalışıyorum muhtemelen trafik olacak eşim çalışmıyor
Toplam 5 mesaj

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