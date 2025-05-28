Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 18:00
2025 atamaları araştırılmalı

Elimizde herhangi bir kanıt yok ancak bu atamalar hakkındaki iddalar yenilir yutulur cinsten değil. Neden kimsenin sesi çıkmıyor. Aynı sıraya yazdığımız aynı dilimdeki benden daha düşük puanlı adamın x iline tayini çıkarken benim neden çıkmıyor? Bu nasıl şeffaflık. Asıl gitmek istediğin şehri 21. Sıraya yaz diye kılıf uydurarak kendinizi kandırırsınız da Allahı kandıramazsınız.


Özlhrkt444
28 Mayıs 2025 18:22

Bende bu konunun araştırılmasını istiyorum. 2. Şarkımın dolmasına 1 yıl vardı. Geçen yıl 1. Şarkı bitirdim 2. Şark için ipka dilekçesi verdim ipkam kabul oldu. Bu yıl da ipka verdim kabul olmadı tayinci durumuna düştüm. Personelle görüştüğümde 1 yıl için tekrar şarka geleceğim söylendi. İdare mahkemesine il emniyet müdürünü şahsen, egm?yi de atamayı yapan birimide mahkemeye vererek atamaya itiraz, iptal ve yürütme durdurma vereceğim. 1 yıl için çocuklar büyüdükten sonra düzen bozuk şarka gelmek istemiyorum. Her hangi bir ceza vs. Yok puanlarım 5 ve son 2 yılda da kamu hizmet kalitesini yükseltme ibareli başarı belgem var. Tüm arkadaşlar amirler memnunken ipkamın kabul edilmemesini yediremiyorum. Burda 10 yıl değil sadece 1 yıl daha kalıp doğuyu tamamen bitirip batı-batı yapmak istiyordum. Mobing uyguladığı için müdürü ve usulsüz atama için egm?yi dava edeceğim. Aynı birimde benim konumumda 3 kişinin ipkası kabul, 2 arkadaşın ise bu şehir de 14. Yılı ve ipkaları yine kabul belki 5. İpkası ama kabul. Bu konuda düşüncesi olan aynı durumu yaşayan kardeşlerimin görüşlerini merak ediyorum. Zaten zor çalışma şartlarımız var, aldığımız maaş anca boğaz doyuruyor birde sağlam kafa bırakmıyorlar çalışacak. İlla intihar mı edelim birilerine mi sıkalım. Cezasız sorunsuz başarı belgeli memuruz işte daha ne yapalım müdür kısmına yaranmak için?


adsız_cengaver
Şef
28 Mayıs 2025 18:36

Benim de yorumlarda okuduğun kadarıyla puan en son etken olmuş. Gördüğüm kadarıyla şu şekilde olmuş

1. Kategorileri ayırmış ama her kategoriye eşit kontenjan vermemiş.

2. Bazı illere 6-10 aralığındaki personel verirken bazı illere 16.20 personelleri verilmiş.

3. Branşlarda kendi arasında değerlendirilmiş.

4. Oldugun katagori çok az kişiyi almışsa isterse puanın cok fazla olsun bi önemi yok gelmemiş

5. Tercih önceliği verilmiş

6. Ilk sıralardaki tercihin Gelmediyse çok geriye atmış

7 .kendi memleketin yazdıysan %20'lik kotaya takılıp tercih öldürmüş

8. Bunlardan sonra sıralamış puanına göre vermiş

sonuç olarak en başta puan önemli Olması gerekirken en son Detay olarak puanı katmışlar. Yani bir kişi Hakkari çukurca'da mesleğe başlayıp 15 yıl çalışsa istediği yere kesin gidebilme ihtimali yok


GırgırınaPolis
Aday Memur
28 Mayıs 2025 18:40

Her yorumu eksileyen g.zekalı senin gibilerin ta a. çakym

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