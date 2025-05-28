2025 atamaları araştırılmalı

Benim de yorumlarda okuduğun kadarıyla puan en son etken olmuş. Gördüğüm kadarıyla şu şekilde olmuş
1. Kategorileri ayırmış ama her kategoriye eşit kontenjan vermemiş.
2. Bazı illere 6-10 aralığındaki personel verirken bazı illere 16.20 personelleri verilmiş.
3. Branşlarda kendi arasında değerlendirilmiş.
4. Oldugun katagori çok az kişiyi almışsa isterse puanın cok fazla olsun bi önemi yok gelmemiş
5. Tercih önceliği verilmiş
6. Ilk sıralardaki tercihin Gelmediyse çok geriye atmış
7 .kendi memleketin yazdıysan %20'lik kotaya takılıp tercih öldürmüş
8. Bunlardan sonra sıralamış puanına göre vermiş
sonuç olarak en başta puan önemli Olması gerekirken en son Detay olarak puanı katmışlar. Yani bir kişi Hakkari çukurca'da mesleğe başlayıp 15 yıl çalışsa istediği yere kesin gidebilme ihtimali yok
Benim de yorumlarda okuduğun kadarıyla puan en son etken olmuş. Gördüğüm kadarıyla şu şekilde olmuş
1. Kategorileri ayırmış ama her kategoriye eşit kontenjan vermemiş.
2. Bazı illere 6-10 aralığındaki personel verirken bazı illere 16.20 personelleri verilmiş.
3. Branşlarda kendi arasında değerlendirilmiş.
4. Oldugun katagori çok az kişiyi almışsa isterse puanın cok fazla olsun bi önemi yok gelmemiş
5. Tercih önceliği verilmiş
6. Ilk sıralardaki tercihin Gelmediyse çok geriye atmış
7 .kendi memleketin yazdıysan %20'lik kotaya takılıp tercih öldürmüş
8. Bunlardan sonra sıralamış puanına göre vermiş
sonuç olarak en başta puan önemli Olması gerekirken en son Detay olarak puanı katmışlar. Yani bir kişi Hakkari çukurca'da mesleğe başlayıp 15 yıl çalışsa istediği yere kesin gidebilme ihtimali yok