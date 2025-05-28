2025 atamaları araştırılmalı

Bende bu konunun araştırılmasını istiyorum. 2. Şarkımın dolmasına 1 yıl vardı. Geçen yıl 1. Şarkı bitirdim 2. Şark için ipka dilekçesi verdim ipkam kabul oldu. Bu yıl da ipka verdim kabul olmadı tayinci durumuna düştüm. Personelle görüştüğümde 1 yıl için tekrar şarka geleceğim söylendi. İdare mahkemesine il emniyet müdürünü şahsen, egm?yi de atamayı yapan birimide mahkemeye vererek atamaya itiraz, iptal ve yürütme durdurma vereceğim. 1 yıl için çocuklar büyüdükten sonra düzen bozuk şarka gelmek istemiyorum. Her hangi bir ceza vs. Yok puanlarım 5 ve son 2 yılda da kamu hizmet kalitesini yükseltme ibareli başarı belgem var. Tüm arkadaşlar amirler memnunken ipkamın kabul edilmemesini yediremiyorum. Burda 10 yıl değil sadece 1 yıl daha kalıp doğuyu tamamen bitirip batı-batı yapmak istiyordum. Mobing uyguladığı için müdürü ve usulsüz atama için egm?yi dava edeceğim. Aynı birimde benim konumumda 3 kişinin ipkası kabul, 2 arkadaşın ise bu şehir de 14. Yılı ve ipkaları yine kabul belki 5. İpkası ama kabul. Bu konuda düşüncesi olan aynı durumu yaşayan kardeşlerimin görüşlerini merak ediyorum. Zaten zor çalışma şartlarımız var, aldığımız maaş anca boğaz doyuruyor birde sağlam kafa bırakmıyorlar çalışacak. İlla intihar mı edelim birilerine mi sıkalım. Cezasız sorunsuz başarı belgeli memuruz işte daha ne yapalım müdür kısmına yaranmak için?