Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 19:12
D.bakır özel okul

Devrelerim merhaba. Eşim hali hazırda Hatay ilinde bir özel okulda çalışmakta . Diyarbakır ilinde de aynı şekilde çalışmak istiyor eşi dostu özel okulda olup yönlendirebilecek olan var mıdır acaba ?

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