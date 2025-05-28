Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 19:15
Yeni Tercih sistemi

Yeni tercih sisteminde bir tarafta 55 tercih diğer tarafta 26 tercih. Teşkilatın personeline attığı sağlam bir kazık. Amac tercih dışı gönderilmeyi mantığa büründürerek personelin mahkeme yoluyla hakkını aramasının önünü kapatmak. Ne zaman memurun hayrına bir iş yapıldı ki. İşte sendikal hak burada önem kazanıyor.

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