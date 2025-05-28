Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Mayıs 2025 19:48
Diyarbakır özel okul

Merhaba eşimin ataması nedeniyle Diyarbakır iline gideceğiz. Şu an bulunduğum yerde kolejde öğretmenlik yapıyorum Diyarbakır için de aynı şekilde çalışabileceğim veya fen bilimleri öğretmeni ihtiyacı olan bir kurum bilgisi olan var mı yardımcı olur musunuz?

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