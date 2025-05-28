Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


28 Mayıs 2025 21:02
Eş durumu tayini

Arkadaşlar ben farklı kurumda çalışıyorum diyelim ben ilçe merkezine tayin istedim çıktı eşim ilçe yerine il merkezi olan okulları tercih edebilir mi es durumu ile

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