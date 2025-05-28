Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Mayıs 2025 21:03
Eş durumuu tayini

Arkadaşlar ben fsrki kurumdayin tayin istedim ilçe çıktı diyelim eşim il merkezine Es durumu ile gidebilir mi o okullara tercih verebilir mi

Çok Yazılan Konular

ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)2025 İl dışı Atama Başvuruları..1. sınıfta sınıf değişikliği İl içi yer değiştirme İptal talebi.Kurban bayramı tatili uzar mı?Ek ders bayramdan önce yatar mı?Ek ders ücreti 350 tlEngelli öğretmenin tek seferlik yer değiştirme talebi.İl içi/İl Dışı Tayin Güncel NormlarıYıl sonu semineri

Sözlük

fistan 2 Bugün olanlar 3 Ceren kız der ki. 3 Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 1 bugünkü aklım 5 eurovision 2025 1 Uzay zaman bükülmesi 1 urartu 3 fetöcülük yöntemdir 6 ölüm 2

Son Haberler

Iğdır'daki rüşvet operasyonunda 2 zanlı tutuklandıİki ildeki sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandıKamu çalışanlarına özel sigorta kooperatifi kurulduİnfaz düzenlemesinde tarih ve ayrıntılar netleştiMalatya'da yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.