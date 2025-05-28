Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


28 Mayıs 2025 22:17
Totem kart ?

totem kart nerelerde geçerli Ankara'da ..karayolları.

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimDevlet Memurundan Sağlık Tetkikleri İstenmesiTarım Bakanlığı Yeni Tayin YönetmeliğiHomeoffice Eş Durumu.Ticaret Bakanlığı TAŞRA ve Döner Sermaye Avantaj dezavantajGiyim Yardımı Bilmecesi ?

Sözlük

menü 1 politik insan 4 günün sözü 7 kadın bayan gerilimi 6 filistin 2 fisto 2 Dekapolis 1 Şuursuz aşk 2 memurlar net sözlüğün memurlar gibi erken uyuması 1 Kül olma hali 2

Son Haberler

Konya'da kayıp olarak aranan öğretmen ölü bulunduAdalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Kuloğlu, HSK üyesi seçildiİzmir'de 2 kişinin öldüğü 'bölge' kavgasında 8 tutuklamaErdoğan açıklamıştı: İşte Yeni Anayasa için görevlendirilen 10 kişiŞanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.