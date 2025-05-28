Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 22:53
2. bölgede ilk ipka bozulması
bulunduğum doğu ilinde ilk ipkam bozuldu İstanbul iline tayinim çıktı. bu durumda olan arkadaşlar varsa yorum yapabilir mi ? kıdem tenzili cezam vardı İstanbul'da almış olduğum. ipkam bozuldu tekrar İstanbul'a gidiyorum İstanbul'un görev süresini tamamlama rağmen

Weareclean
Aday Memur
28 Mayıs 2025 22:56

İpkan bozulmamış çünkü ipka verme yetkisi memurda değildir.sen sadece ipkayi talep edersin idarenin takdirindedir ipka olayı.sana ipka vermemişler


ömer ali m
28 Mayıs 2025 22:56

2 bölge, hiçbir ceza yok. ipka kabul olmadı sebep yok


kuscu73
Aday Memur
28 Mayıs 2025 22:58
aceleyle yazdım doğru diyosun devrem , 2. şarkı aradan çıkaralım dedik ona da müsade etmediler diyecek söz yok

Polis3919
Aday Memur
28 Mayıs 2025 23:09
2. sark kalkacakmış diyorlar olan bize oldu kaç sene sonra sarka gidiyoruz
kuscu73, 54 dk. önce
aceleyle yazdım doğru diyosun devrem , 2. şarkı aradan çıkaralım dedik ona da müsade etmediler diyecek söz yok

kuscu73
Aday Memur
28 Mayıs 2025 23:13
Allah yardımcın olsun
Polis3919, 43 dk. önce
2. sark kalkacakmış diyorlar olan bize oldu kaç sene sonra sarka gidiyoruz
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