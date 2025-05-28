Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


28 Mayıs 2025 23:04
Kademe-Derece

ekip portaldan kademe dereceme bakmak istedim ve sadece KHA kademe 1 yazıyordu. bu ne demek bilen cevaplayabilir mi?

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