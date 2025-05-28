Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 23:13
İstanbul'da polis olmak yada küçük bir şehirde asgari ücret almak mı?

İstanbulda kiralar ve yeme içme çok pahalı hem yüksel kiralar vererek sıkıntılı ve güvenli olmayan ilçelerde 40 yıllık binalarda oturmaktansa küçük bir şehirde asgari ücretle çalışmak bana mantıklı geliyor.İstanbulda yeme içme diğer şehirlere göre 3 kat pahalı 300 liradan aşağı yemek yok.Ben böyle düşünüyorum sizin fikirlerininiz nelerdir


E.Kayı Han
Editor
28 Mayıs 2025 23:20

Yanlış düşünüyorsun. Küçük bir şehirdeyim dün öğlen yemeğini dışarıda yedim Adana + ayran 275 lira verdim. Ev kiram 25 bin lira. Oturulacak evler 20 den başlıyor. Şehrimizde otobüs bilet parası 30 lira. Gelde yaşa asgari ücretle.


Shadow68
Aday Memur
28 Mayıs 2025 23:28
hangi il hocam merak ettim
E.Kayı Han, 11 saat önce

Yanlış düşünüyorsun. Küçük bir şehirdeyim dün öğlen yemeğini dışarıda yedim Adana + ayran 275 lira verdim. Ev kiram 25 bin lira. Oturulacak evler 20 den başlıyor. Şehrimizde otobüs bilet parası 30 lira. Gelde yaşa asgari ücretle.


Kendidünyasında
Memur
28 Mayıs 2025 23:42

Dostum küçük ilde 25 bin kiraya evde oturuyorsun o ev şato gibidir 180 m kare sıfır evdir ama İstanbul'da giriş kat 30 yaşında binaya 25 bin veriyorsun anladın mı hayat kaliteni düşürüyorsun

E.Kayı Han, 11 saat önce

Yanlış düşünüyorsun. Küçük bir şehirdeyim dün öğlen yemeğini dışarıda yedim Adana + ayran 275 lira verdim. Ev kiram 25 bin lira. Oturulacak evler 20 den başlıyor. Şehrimizde otobüs bilet parası 30 lira. Gelde yaşa asgari ücretle.


Ömerr44
Aday Memur
28 Mayıs 2025 23:44

İstanbulda ortalama bir 2+1 evde oturacaksan 30 bin i gözden çıkaracaksın

E.Kayı Han, 11 saat önce

Yanlış düşünüyorsun. Küçük bir şehirdeyim dün öğlen yemeğini dışarıda yedim Adana + ayran 275 lira verdim. Ev kiram 25 bin lira. Oturulacak evler 20 den başlıyor. Şehrimizde otobüs bilet parası 30 lira. Gelde yaşa asgari ücretle.


Ömerr44
Aday Memur
28 Mayıs 2025 23:48

Memleketim sivas, 10 bine çok kiralık ev gördüm gayet de güzel oturulabilir evlerdi kendi memleketim için konuşuyorum 25 bine 3+1 lüks ankastresi vs olan bir evde oturulur


garibantayinci
Aday Memur
29 Mayıs 2025 00:03
eviniz arabanız borcunuz olmasa istanbulda çalışmaktansa mesleği bırakır mısınız

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
29 Mayıs 2025 00:08
Davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş. Küçük şehirlerde de ekonomik olarak yaşamak zor. İstanbulda ev, beslenme vb. alternatifler ilçelere göre daha fazla. O sebeple İstanbuldaki arkadaşlar! İstanbulun kaymağını yemesemde olur derlerse sıkıntı yaşamazlar.

Ömerr44
Aday Memur
29 Mayıs 2025 00:41

5 senedir istanbuldayım hiç kaymağını yiyemedim hep ezziyetini çektim İstanbul da artık alternatif bir ilçe yok her ilçesi pahalı istanbul da ulaşıma yakın ev tutmak gerekiyor yoksa işe gidemezsin

Bozkurtbakışlı, 10 saat önce
Davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş. Küçük şehirlerde de ekonomik olarak yaşamak zor. İstanbulda ev, beslenme vb. alternatifler ilçelere göre daha fazla. O sebeple İstanbuldaki arkadaşlar! İstanbulun kaymağını yemesemde olur derlerse sıkıntı yaşamazlar.

Bizekiydilar
Şef
29 Mayıs 2025 01:42

Türkiyenin en ucuz sehri Hataydır.sıfır yayla gibi biyerde 3+1 dairemiz var 10 binden gidiyor en fazla ona da cok diyip tutmuyolar sehir merkezine bisikletle 10 dk. Carsı pazar zaten en organik ve direkt tarladan tezgaha oldugu için arada aracı maracı yok ucuza en taze ve organik daha topragından yeni sökülmüş sebze meyve yiyorsunuz. En büyük ilxesi iskenderun orda bile sahilde en nezih yerde en fazla 20 bin diyeyim lüks daire bulabilrsinz. Nirde adana sarıcam biraz ucuz adana suan sarıcama dogru kayıyor gelişşyor orada balcalı hast egitim hast ve uni okdgy halde bakın sahibindene sarıcam gültepe sofulu bölgesi 8 9 bin en fazla. Adanada da zaten carsı pazar ucuz. Yeme içme hataya göre adanada biraz pahalı yemeustası diye bi sayfa var ona bakarsanız adam hem hatayda hem adanada mekan geziyor hatayda kaburga ve bolca meze yiyor 300 400 tl 2 kişi. Ama adana aynı masa kişi bası 500 tl . Hatayda doner ayran 80-120 arası. Adana da ne kadr bilmiuorm doneri hatay dısında asla yemem degil asgari ücretle daha dusyk maasla hatayda cok güzel yasanılır. İstanbulda 55 almakla kucuk sehirde asgari ucret almak istanbul yasam kalitesi yine dusuk kalır o paraya ama asgari ucreli kucuk sehir gayet refah içinde takılır.hatırlar mısınz istanbul eskiden cok ucuzdu? Millet ta ordan alısveriş yapmaya giderdi biz her yaz tatili giderdik carsı pazar cuvalları doldurur donerdik. Smdi ise ateş phası cimerden herkes istannul maaslarının iyileştirilmesine dair istekte bulunsa ya da herkes tüm giderlerini listeleyip geriye kalan maasını cimerde egm kategorisine gösterse bi faydası olur mu. Yani bu istyaki mudurler bakanlık vs hiç düşünmüyor mu biz bu adamlara suncacık poara veriyoruz ama bunlar ne yiyip ne içiyolat o parayla kira mutfak okul ulasım derken hiçmi yan odemeleri borcları vs olmayacak bu polisin gercekten bunları oturup hesaplamıyolat mı ya. Cocugu bi kursa spor dans vs hobi vari bişrylere gonderelm diyoruz o bile imkansız cocuklarımızda bombos kendilerine bişey katamadan büyüyolar. (İstanbul için diyorm)


Ömerr44
Aday Memur
29 Mayıs 2025 02:15

Anlamaz bunlar abi,valla kafam atıyor istifa edip memlekette işe girecem bakıyorum iş ilanlarına bir fabrikanın çalışma saati 8 saat bizden az çalışoyorlar

Bizekiydilar, 9 saat önce

Türkiyenin en ucuz sehri Hataydır.sıfır yayla gibi biyerde 3+1 dairemiz var 10 binden gidiyor en fazla ona da cok diyip tutmuyolar sehir merkezine bisikletle 10 dk. Carsı pazar zaten en organik ve direkt tarladan tezgaha oldugu için arada aracı maracı yok ucuza en taze ve organik daha topragından yeni sökülmüş sebze meyve yiyorsunuz. En büyük ilxesi iskenderun orda bile sahilde en nezih yerde en fazla 20 bin diyeyim lüks daire bulabilrsinz. Nirde adana sarıcam biraz ucuz adana suan sarıcama dogru kayıyor gelişşyor orada balcalı hast egitim hast ve uni okdgy halde bakın sahibindene sarıcam gültepe sofulu bölgesi 8 9 bin en fazla. Adanada da zaten carsı pazar ucuz. Yeme içme hataya göre adanada biraz pahalı yemeustası diye bi sayfa var ona bakarsanız adam hem hatayda hem adanada mekan geziyor hatayda kaburga ve bolca meze yiyor 300 400 tl 2 kişi. Ama adana aynı masa kişi bası 500 tl . Hatayda doner ayran 80-120 arası. Adana da ne kadr bilmiuorm doneri hatay dısında asla yemem degil asgari ücretle daha dusyk maasla hatayda cok güzel yasanılır. İstanbulda 55 almakla kucuk sehirde asgari ucret almak istanbul yasam kalitesi yine dusuk kalır o paraya ama asgari ucreli kucuk sehir gayet refah içinde takılır.hatırlar mısınz istanbul eskiden cok ucuzdu? Millet ta ordan alısveriş yapmaya giderdi biz her yaz tatili giderdik carsı pazar cuvalları doldurur donerdik. Smdi ise ateş phası cimerden herkes istannul maaslarının iyileştirilmesine dair istekte bulunsa ya da herkes tüm giderlerini listeleyip geriye kalan maasını cimerde egm kategorisine gösterse bi faydası olur mu. Yani bu istyaki mudurler bakanlık vs hiç düşünmüyor mu biz bu adamlara suncacık poara veriyoruz ama bunlar ne yiyip ne içiyolat o parayla kira mutfak okul ulasım derken hiçmi yan odemeleri borcları vs olmayacak bu polisin gercekten bunları oturup hesaplamıyolat mı ya. Cocugu bi kursa spor dans vs hobi vari bişrylere gonderelm diyoruz o bile imkansız cocuklarımızda bombos kendilerine bişey katamadan büyüyolar. (İstanbul için diyorm)


Bizekiydilar
Şef
29 Mayıs 2025 03:13

Orgabizasyon nişan söz dogum günü iyi para var düşünün derim bekarken yaptıgım işti ben hobi olsun siye sayfa actım sonradan farketmeden fotoyu gören fiyat sordu derken aldıgım kaporalarla gorseldeki ürünleri tedarik edip kurdum her kurdugumu paylastım parasını aldıkca malzeme cestliligini cogalttım, günde 2 iş alıyordum bir sabah bir aksam gidip masa kurardım ozaman ben dugun masrafım cıksın diye 2 bine calısıyordum tabi hayat ucuzdu suan bi söz masası olmus 4 bin 5 bin. Gunde 2 iş kursan haftanın 4 günü(haftasonları artı haftaiçi 2gjn) 2şer masa 5 bnden kursan haftalık 40 bin, ayda uff. Polis maasıda neymiş.ben hobi amaclı yaptm bir odada malzemeleri tutuyordum dulkanım falan yoktu yanicvergi levham vs yoktu sadece yapabilir miym diye denedim 6 7 ay yaptım malzeleri akrabama sattm o degam ediyor. Birde ben sözlesme gibi bişey imzalatıyordum ne kadar malzeme verdim ne kadar teslim aldım diye yoksa bazen giderdim toplamaya calınmıs oluyofu bazı parcalar. Onuda dugunde kime soracan gidiodu. Bir fotoyla basladım sonra ben de inanamadım acayup talep oluyor. Ha tabi sivaslısınz sanırım sizin oralarda yaz kısa kıs uzun sürüyorsa kısın işler biraz kapalı olabilir bizim memlelet yaz kıs sıcak oldugu için her sezon nişan söz bitmez. Tabi rakiplerin olacak herzaman onların birtık altında fiyat ve yol mazot parasınıda musteriye eklenir. Eger masa cesidini ve arka fonu ne ladar ceşitli tutarsan okadar işin artıyor günde 3 4 masa kuranlar oljyor her biri 5 binden günlügün 20 e falan geliyo eglenceli bi iş aslında ama insalalh ileride tekrar devam edicem yerlesik hayata insallah gecersek.

Ömerr44, 8 saat önce

Anlamaz bunlar abi,valla kafam atıyor istifa edip memlekette işe girecem bakıyorum iş ilanlarına bir fabrikanın çalışma saati 8 saat bizden az çalışoyorlar

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