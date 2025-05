İstanbul'da polis olmak yada küçük bir şehirde asgari ücret almak mı?

Türkiyenin en ucuz sehri Hataydır.sıfır yayla gibi biyerde 3+1 dairemiz var 10 binden gidiyor en fazla ona da cok diyip tutmuyolar sehir merkezine bisikletle 10 dk. Carsı pazar zaten en organik ve direkt tarladan tezgaha oldugu için arada aracı maracı yok ucuza en taze ve organik daha topragından yeni sökülmüş sebze meyve yiyorsunuz. En büyük ilxesi iskenderun orda bile sahilde en nezih yerde en fazla 20 bin diyeyim lüks daire bulabilrsinz. Nirde adana sarıcam biraz ucuz adana suan sarıcama dogru kayıyor gelişşyor orada balcalı hast egitim hast ve uni okdgy halde bakın sahibindene sarıcam gültepe sofulu bölgesi 8 9 bin en fazla. Adanada da zaten carsı pazar ucuz. Yeme içme hataya göre adanada biraz pahalı yemeustası diye bi sayfa var ona bakarsanız adam hem hatayda hem adanada mekan geziyor hatayda kaburga ve bolca meze yiyor 300 400 tl 2 kişi. Ama adana aynı masa kişi bası 500 tl . Hatayda doner ayran 80-120 arası. Adana da ne kadr bilmiuorm doneri hatay dısında asla yemem degil asgari ücretle daha dusyk maasla hatayda cok güzel yasanılır. İstanbulda 55 almakla kucuk sehirde asgari ucret almak istanbul yasam kalitesi yine dusuk kalır o paraya ama asgari ucreli kucuk sehir gayet refah içinde takılır.hatırlar mısınz istanbul eskiden cok ucuzdu? Millet ta ordan alısveriş yapmaya giderdi biz her yaz tatili giderdik carsı pazar cuvalları doldurur donerdik. Smdi ise ateş phası cimerden herkes istannul maaslarının iyileştirilmesine dair istekte bulunsa ya da herkes tüm giderlerini listeleyip geriye kalan maasını cimerde egm kategorisine gösterse bi faydası olur mu. Yani bu istyaki mudurler bakanlık vs hiç düşünmüyor mu biz bu adamlara suncacık poara veriyoruz ama bunlar ne yiyip ne içiyolat o parayla kira mutfak okul ulasım derken hiçmi yan odemeleri borcları vs olmayacak bu polisin gercekten bunları oturup hesaplamıyolat mı ya. Cocugu bi kursa spor dans vs hobi vari bişrylere gonderelm diyoruz o bile imkansız cocuklarımızda bombos kendilerine bişey katamadan büyüyolar. (İstanbul için diyorm)