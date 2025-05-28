Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 23:13
İstanbulda 55 bin almak ile küçük bir şehirde asgari ücret almak aynı mıdır?

İstanbulda kiralar ve yeme içme çok pahalı hem yüksel kiralar vererek sıkıntılı ve güvenli olmayan ilçelerde 40 yıllık binalarda oturmaktansa küçük bir şehirde asgari ücretle çalışmak bana mantıklı geliyor.İstanbulda yeme içme diğer şehirlere göre 3 kat pahalı 300 liradan aşağı yemek yok.Ben böyle düşünüyorum sizin fikirlerininiz nelerdir


E.Kayı Han
Editor
28 Mayıs 2025 23:20

Yanlış düşünüyorsun. Küçük bir şehirdeyim dün öğlen yemeğini dışarıda yedim Adana + ayran 275 lira verdim. Ev kiram 25 bin lira. Oturulacak evler 20 den başlıyor. Şehrimizde otobüs bilet parası 30 lira. Gelde yaşa asgari ücretle.


Shadow68
Aday Memur
28 Mayıs 2025 23:28
hangi il hocam merak ettim
E.Kayı Han, 32 dk. önce

Yanlış düşünüyorsun. Küçük bir şehirdeyim dün öğlen yemeğini dışarıda yedim Adana + ayran 275 lira verdim. Ev kiram 25 bin lira. Oturulacak evler 20 den başlıyor. Şehrimizde otobüs bilet parası 30 lira. Gelde yaşa asgari ücretle.


Kendidünyasında
Memur
28 Mayıs 2025 23:42

Dostum küçük ilde 25 bin kiraya evde oturuyorsun o ev şato gibidir 180 m kare sıfır evdir ama İstanbul'da giriş kat 30 yaşında binaya 25 bin veriyorsun anladın mı hayat kaliteni düşürüyorsun

E.Kayı Han, 32 dk. önce

Yanlış düşünüyorsun. Küçük bir şehirdeyim dün öğlen yemeğini dışarıda yedim Adana + ayran 275 lira verdim. Ev kiram 25 bin lira. Oturulacak evler 20 den başlıyor. Şehrimizde otobüs bilet parası 30 lira. Gelde yaşa asgari ücretle.


Ömerr44
28 Mayıs 2025 23:44

İstanbulda ortalama bir 2+1 evde oturacaksan 30 bin i gözden çıkaracaksın

E.Kayı Han, 32 dk. önce

Yanlış düşünüyorsun. Küçük bir şehirdeyim dün öğlen yemeğini dışarıda yedim Adana + ayran 275 lira verdim. Ev kiram 25 bin lira. Oturulacak evler 20 den başlıyor. Şehrimizde otobüs bilet parası 30 lira. Gelde yaşa asgari ücretle.


Ömerr44
28 Mayıs 2025 23:48

Memleketim sivas, 10 bine çok kiralık ev gördüm gayet de güzel oturulabilir evlerdi kendi memleketim için konuşuyorum 25 bine 3+1 lüks ankastresi vs olan bir evde oturulur

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 20252025 atama ana başlıkİstanbul 2025 atama2025 tercih dışı atananlarEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKaçıncı tercihiniz geldi?Emeklilik yaşı 60 olacakİcralık polisler!!! UYARI !!!İbka verdiği halde 2. şark ataması yapılanlar

Sözlük

menü 1 politik insan 4 günün sözü 7 kadın bayan gerilimi 6 filistin 2 fisto 2 Dekapolis 1 Şuursuz aşk 2 memurlar net sözlüğün memurlar gibi erken uyuması 1 Kül olma hali 2

Son Haberler

Konya'da kayıp olarak aranan öğretmen ölü bulunduAdalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Kuloğlu, HSK üyesi seçildiİzmir'de 2 kişinin öldüğü 'bölge' kavgasında 8 tutuklamaErdoğan açıklamıştı: İşte Yeni Anayasa için görevlendirilen 10 kişiŞanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.