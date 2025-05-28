Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Mayıs 2025 23:20
eş durumu tayini
merhaba, bir devlet üniversitesinde öğretim görevlisiyim. eşim başka bir şehirde kamuda çalışıyor. bazı özel sebeplerden ötürü tayin isteyemiyor, benim gitmem lazım. nasıl yapabilirim yardımcı olabilecek olan var mı? YÖK bu konuda bir kolaylık sağlar mı sizce

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