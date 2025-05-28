eş durumu tayini

merhaba, bir devlet üniversitesinde öğretim görevlisiyim. eşim başka bir şehirde kamuda çalışıyor. bazı özel sebeplerden ötürü tayin isteyemiyor, benim gitmem lazım. nasıl yapabilirim yardımcı olabilecek olan var mı? YÖK bu konuda bir kolaylık sağlar mı sizce

merhaba, bir devlet üniversitesinde öğretim görevlisiyim. eşim başka bir şehirde kamuda çalışıyor. bazı özel sebeplerden ötürü tayin isteyemiyor, benim gitmem lazım. nasıl yapabilirim yardımcı olabilecek olan var mı? YÖK bu konuda bir kolaylık sağlar mı sizce